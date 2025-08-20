Россия
13:13, 20 августа 2025Россия

В России выступили за завоз в страну мигрантов ради сохранения русской цивилизации

Футуролог Попов: Мигранты помогут сохранить русскую цивилизацию
Алан Босиков
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Мигранты помогут сохранить русскую цивилизацию. Такое мнение высказал футуролог Антон Попов в подкасте Telegram-канала «Расстрига».

Эксперт отметил такое решающее, на его взгляд, преимущество желаемых в стране мигрантов, как знание ими русского языка. При этом национальные и конфессиональные особенности мигрантов особого значения не имеют, подчеркнул он.

«Нам важно сохранить свою русскую цивилизацию. Это в первую очередь русскоговорящие люди», — сказал Попов. Он указал, что Россия заинтересована прежде всего в квалифицированной рабочей силе — «ученых, программистах и каких-то умных людей».

Тем временем в Госдуме предложили ограничить въезд несовершеннолетних мигрантов в страну.

