Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:32, 20 августа 2025Россия

В список для чтения в школах России вошли книги об СВО

Минпросвещения включило в список внеклассного чтения в школах книги об СВО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В список для внеклассного чтения школьников включили книги о специальной военной операции (СВО). Это следует из списка патриотической литературы, опубликованного на сайте Минпросвещения.

Перечень произведений делится по классам. Для детей 1-4 классов в списке книги об СВО не значатся. Для учащихся 5-9 классов, а также 10 и 11 классов в перечне под подзаголовком «Za наших» числятся произведения о военной операции.

Так, для основного общего образования для внеклассного чтения рекомендовано прочесть две книги: «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны. Неотправленные письма» Олега Роя и книгу Михаила Федорова «Герои СВО. Символы российского мужества». Возрастная маркировка этих книг, как указывается в списке, «12+»

Изображение: Издательство «Вече»

Для среднего общего образования в списке под подзаголовком «Za наших» перечислены шесть произведений с маркировкой «16+». Среди них роман Александра Можаева «За чертой», сборник поэзии о военной операции «Поэzия русской зимы» и другие.

Наряду с книгами об СВО в списках для внеклассного чтения также значатся произведения писателей на темы Великой Отечественной войны, Первой мировой войны, войны 1812 года о выдающихся полководцах и великих князьях. Для старших классов в списке числятся книги Владимира Мединского «Война. 1939-1945. Мифы СССР» и Захара Прилепина «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы».

С сентября, как сообщалось ранее, Минпросвещения начнет апробацию «Разговоров о важном» для воспитанников детских садов. Образовательный эксперимент запустят в 100 детсадах, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, Нижегородской, Новосибирской областях, на Чукотке.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Московские врачи спасли тяжелобольного отца Сырского. Его лечение в России оплатил сам главком ВСУ

    Врач призвала не игнорировать белый налет на пятках ради сохранения здоровья стоп

    Музей «Куликово поле» призвали спасти от свиноферм

    Россиянин побывал в Африке и описал местных фразой «может отобрать телефон и разбить»

    Россиянина без штанов и с признаками анорексии нашли на трассе

    Жену оставшегося без ног бойца СВО довели до слез в российской больнице

    В список для чтения в школах России вошли книги об СВО

    Ликвидированные в Брянской области диверсанты попали на видео

    Раскрыто истинное отношение Европы к переговорам по Украине

    Игорь Николаев отсудил у россиянки деньги за шоколадку с усатым котом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости