В список для чтения в школах России вошли книги об СВО

Минпросвещения включило в список внеклассного чтения в школах книги об СВО

В список для внеклассного чтения школьников включили книги о специальной военной операции (СВО). Это следует из списка патриотической литературы, опубликованного на сайте Минпросвещения.

Перечень произведений делится по классам. Для детей 1-4 классов в списке книги об СВО не значатся. Для учащихся 5-9 классов, а также 10 и 11 классов в перечне под подзаголовком «Za наших» числятся произведения о военной операции.

Так, для основного общего образования для внеклассного чтения рекомендовано прочесть две книги: «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны. Неотправленные письма» Олега Роя и книгу Михаила Федорова «Герои СВО. Символы российского мужества». Возрастная маркировка этих книг, как указывается в списке, «12+»

Изображение: Издательство «Вече»

Для среднего общего образования в списке под подзаголовком «Za наших» перечислены шесть произведений с маркировкой «16+». Среди них роман Александра Можаева «За чертой», сборник поэзии о военной операции «Поэzия русской зимы» и другие.

Наряду с книгами об СВО в списках для внеклассного чтения также значатся произведения писателей на темы Великой Отечественной войны, Первой мировой войны, войны 1812 года о выдающихся полководцах и великих князьях. Для старших классов в списке числятся книги Владимира Мединского «Война. 1939-1945. Мифы СССР» и Захара Прилепина «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы».

С сентября, как сообщалось ранее, Минпросвещения начнет апробацию «Разговоров о важном» для воспитанников детских садов. Образовательный эксперимент запустят в 100 детсадах, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, Нижегородской, Новосибирской областях, на Чукотке.