Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:41, 20 августа 2025Мир

В США назвали геноцидом происходящее на Украине в отношении русскоязычного населения

Риттер: Действия Украины в отношении русскоязычных — это культурный геноцид
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСаммит на Аляске

Фото: KyivCityUa / Shutterstock / Fotodom

Действия Украины в отношении русскоязычного населения — это культурный геноцид, заявил бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Об этом сообщает ТАСС.

«То, что мы наблюдаем, — это буквально культурный геноцид. Мы видим со стороны украинцев попытку стереть Россию как таковую внутри Украины», — сказал он.

По словам эксперта, Киев пытается лишить русских их идентичности, уничтожить православную церковь, преследовать людей лишь за то, что они говорят на русском языке. Он подчеркнул, что это не свобода, а ее прямая противоположность.

Ранее Риттер выразил мнение, что США переосмыслили условия возможного урегулирования конфликта на Украине после саммита на Аляске. Он отметил, что Вашингтон впервые воспринял всеобъемлющее предложение России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ударе F-16 по Курской области

    Великобритания расширила антироссийские санкции

    Россиянина поймали на корректировке ударов ВСУ по складу Росгвардии

    Дочери российского бойца СВО в два раза занизили сумму «гробовых» выплат

    Келлог предложил критикам саммита на Аляске «заткнуться и сесть в угол»

    iPhone предсказали высокие продажи

    Молдаванин вез бомбу в Одессу и не довез

    Маленький сын звезды «Универа» проглотил стекло

    Названо важное различие между зумерами и миллениалами

    ЦБ крупной азиатской страны неожиданно снизил ключевую ставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости