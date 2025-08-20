В США назвали геноцидом происходящее на Украине в отношении русскоязычного населения

Риттер: Действия Украины в отношении русскоязычных — это культурный геноцид

Действия Украины в отношении русскоязычного населения — это культурный геноцид, заявил бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Об этом сообщает ТАСС.

«То, что мы наблюдаем, — это буквально культурный геноцид. Мы видим со стороны украинцев попытку стереть Россию как таковую внутри Украины», — сказал он.

По словам эксперта, Киев пытается лишить русских их идентичности, уничтожить православную церковь, преследовать людей лишь за то, что они говорят на русском языке. Он подчеркнул, что это не свобода, а ее прямая противоположность.

Ранее Риттер выразил мнение, что США переосмыслили условия возможного урегулирования конфликта на Украине после саммита на Аляске. Он отметил, что Вашингтон впервые воспринял всеобъемлющее предложение России.