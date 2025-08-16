В США заявили о пересмотре условий урегулирования на Украине

Риттер: США переосмыслили условия урегулирования на Украине после Аляски

США переосмыслили условия возможного урегулирования конфликта на Украине после саммита на Аляске. Об этом заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью РИА Новости.

«Встреча [президента России Владимира] Путина и [главы Белого дома Дональда] Трампа на Аляске стала серьезным мероприятием, по итогам которого условия решения украинского кризиса были существенно переосмыслены. Впервые США восприняли всеобъемлющее предложение России, а это означает, что Украине и Европе придется с этим смириться», — поделился мнением эксперт.

Риттер предположил, что у американского лидера сложилось «более глубокое понимание» позиции Москвы после переговоров, которое ему не могли предоставить советники. Он выразил уверенность в том, что Россия и США встали на «необратимый путь» к установлению миру и улучшению двусторонних отношений.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в разговоре с европейскими лидерами и Зеленским предложил уступить России территории на Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения.