20:19, 16 августа 2025Мир

В США заявили о пересмотре условий урегулирования на Украине

Риттер: США переосмыслили условия урегулирования на Украине после Аляски
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США переосмыслили условия возможного урегулирования конфликта на Украине после саммита на Аляске. Об этом заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью РИА Новости.

«Встреча [президента России Владимира] Путина и [главы Белого дома Дональда] Трампа на Аляске стала серьезным мероприятием, по итогам которого условия решения украинского кризиса были существенно переосмыслены. Впервые США восприняли всеобъемлющее предложение России, а это означает, что Украине и Европе придется с этим смириться», — поделился мнением эксперт.

Риттер предположил, что у американского лидера сложилось «более глубокое понимание» позиции Москвы после переговоров, которое ему не могли предоставить советники. Он выразил уверенность в том, что Россия и США встали на «необратимый путь» к установлению миру и улучшению двусторонних отношений.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в разговоре с европейскими лидерами и Зеленским предложил уступить России территории на Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения.

