В США рассказали о близкой к скандалу ситуации на встрече Зеленского и Трампа

NYT: Слова Мерца о перемирии Москвы и Киева создали ситуацию, близкую к скандалу
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетВстреча Путина и Зеленского

Фото: Alexander Drago / Reuters

На встрече президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами возникла ситуация, близкая к скандалу. Американское издание The New York Times (NYT) рассказало, что ее создали слова канцлера Германии Фридриха Мерца.

В материале отмечается, что европейские политики старались избегать разногласий с Трампом. Однако обстановка изменилась, когда Мерц начал рассуждать о перемирии между Москвой и Киевом.

«Ситуация была близка к дипломатическому скандалу, когда господин Мерц на камеру повторил свое убеждение в том, что переговоры между господином Зеленским и господином [президентом России Владимиром] Путиным могут состояться только при условии прекращения огня», — говорится в сообщении.

NYT также добавило, что канцлер Германии в личных разговорах настаивал, чтобы Трамп принудил Россию согласиться на прекращение боевых действий на время встречи Путина и Зеленского, если она состоится.

16 августа в Белом доме состоялся совместный разговор Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. На этой встрече украинский президент, в частности, отклонил требование вывести войска из Донбасса в обмен на заключение мира с Россией.

