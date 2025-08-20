В Третьяковке откроется выставка «Арктика. Полюс цвета» о художественном освоении Севера

Более 130 работ покажут в Третьяковке на выставке об Арктике с декабря по июль

Государственная Третьяковская галерея откроет 13 декабря 2025 года масштабную выставку «Арктика. Полюс цвета», посвященную художественному осмыслению северных территорий России. Проект будет работать до 12 июля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

Экспозиция объединит более 130 произведений разных эпох, жанров и техник. В рамках выставки покажут живопись, графику, скульптуру, фотографию, этнографические артефакты и мультимедийные инсталляции. Среди экспонатов — миниатюрные костяные иконы XVIII–XIX веков, произведения первых художников-путешественников по Арктике Александра Борисова, Константина Коровина и других авторов. Также будут представлены работы советского периода и произведения современных художников, в том числе участников полярных экспедиций — Федора Решетникова, Митрофана Берингова и Игоря Рубана.

Отдельное внимание кураторы уделят творчеству ненецких художников Тыко Вылки и Константина Панкова, чьи произведения раскрывают аутентичный взгляд на Север. Разделы с фотографиями отразят как исторические события, так и природные явления Арктики, включая северное сияние и полярный день, а также аспекты индустриального освоения региона — ледоколы, научные станции и другие объекты.

«Проект представляет Арктику как природное пространство с уникальными световыми и оптическими эффектами, зону научного и промышленного развития и культурный символ, связанный с мотивами преодоления и вдохновения. При этом сохраняется акцент на экологической хрупкости региона и условности человеческого контроля над этой территорией», — рассказали в пресс-службе Государственной Третьяковской галереи.

Выставка будет сопровождаться образовательной программой и объединит научный и искусствоведческий подход к теме освоения Арктики в культуре.