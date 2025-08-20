69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
14:13, 20 августа 202569-я параллель

В Третьяковке откроется выставка «Арктика. Полюс цвета» о художественном освоении Севера

Более 130 работ покажут в Третьяковке на выставке об Арктике с декабря по июль
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (Редактор)

Изображение: И.П. Рубан. «Не для туристов». 1964. ГТГ / Третьяковская галерея

Государственная Третьяковская галерея откроет 13 декабря 2025 года масштабную выставку «Арктика. Полюс цвета», посвященную художественному осмыслению северных территорий России. Проект будет работать до 12 июля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

Экспозиция объединит более 130 произведений разных эпох, жанров и техник. В рамках выставки покажут живопись, графику, скульптуру, фотографию, этнографические артефакты и мультимедийные инсталляции. Среди экспонатов — миниатюрные костяные иконы XVIII–XIX веков, произведения первых художников-путешественников по Арктике Александра Борисова, Константина Коровина и других авторов. Также будут представлены работы советского периода и произведения современных художников, в том числе участников полярных экспедиций — Федора Решетникова, Митрофана Берингова и Игоря Рубана.

Отдельное внимание кураторы уделят творчеству ненецких художников Тыко Вылки и Константина Панкова, чьи произведения раскрывают аутентичный взгляд на Север. Разделы с фотографиями отразят как исторические события, так и природные явления Арктики, включая северное сияние и полярный день, а также аспекты индустриального освоения региона — ледоколы, научные станции и другие объекты.

«Проект представляет Арктику как природное пространство с уникальными световыми и оптическими эффектами, зону научного и промышленного развития и культурный символ, связанный с мотивами преодоления и вдохновения. При этом сохраняется акцент на экологической хрупкости региона и условности человеческого контроля над этой территорией», — рассказали в пресс-службе Государственной Третьяковской галереи.

Выставка будет сопровождаться образовательной программой и объединит научный и искусствоведческий подход к теме освоения Арктики в культуре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ударе F-16 по Курской области

    Вучич пообещал поддержать простой народ

    В российском регионе дети нашли на улице неизвестные таблетки и попали в больницу

    SHAMAN назвал свою главную задачу на «Интервидении»

    Лавров раскрыл предложение Путина по переговорам с Украиной

    Лавров предупредил об опасности ухудшения ситуации после трехсторонней встречи

    Российский футболист отметил 23-летие на миллионы рублей

    Врач раскрыл причину боли в мышцах после тренировок

    Россиянина дважды лишили водительских прав из-за живущего за сотни километров «двойника»

    Первый задержанный за мошенничество в MAX попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости