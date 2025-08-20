Мир
14:58, 20 августа 2025Мир

В Турции раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана

Эрдоган в беседе с Путиным поддержал подходы по Украине с участием всех сторон
Виктория Кондратьева
Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с российским лидером Владимиром Путиным поддержал подходы к урегулированию конфликта на Украине, предполагающие участие всех сторон. Об этом заявили в канцелярии турецкого президента, передает ТАСС.

«Президент Эрдоган заявил, что внимательно следит за развитием событий в процессе мирного урегулирования, что Турция с начала войны искренне стремится к справедливому миру», — сообщили в администрации.

Эрдоган также заверил Путина, что Турция поддерживает «подходы, направленные на установление прочного мира с участием всех сторон». Помимо итогов встречи российского лидера и президента США Дональда Трампа, в разговоре также были затронуты вопросы двусторонних отношений между Турцией и Россией и торговли.

Ранее Путин поговорил с турецким лидером и рассказал о переговорах с главой Белого дома.

