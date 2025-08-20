Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:04, 20 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Назван важнейший вопрос в организации встречи Путина и Зеленского

Эксперт по протоколу Кеворкова: Безопасность — главный вопрос встречи с Киевом
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВстреча Путина и Зеленского

Фото: Toby Melville / File Photo / Reuters

Вопрос обеспечения безопасности станет главным в ходе организации личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом «Ленте.ру» заявила руководитель Национального центра коммуникаций, эксперт по дипломатическому протоколу Ольга Кеворкова.

Уверена, что протокол президента России блестяще справится с этой задачей, российские коллеги знают и соблюдают все нормы. Важнейшими будут вопросы безопасности

Ольга Кеворковаэксперт по дипломатическому протоколу

Кеворкова прокомментировала сообщения о возможной встрече Путина с Зеленским в Будапеште и указала на роль государственного протокола в переговорах по урегулированию конфликта. Она подчеркнула, что правила дипломатического этикета и отношения к государственным символам также служат инструментами по достижению мира.

При этом эксперт отметила, что особенности подготовки личной встречи Путина и Зеленского могут знать только лица, непосредственно причастные к организации мероприятия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил об опасности ухудшения ситуации после трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. Он добавил, что в настоящий момент Россия готова продолжать переговоры по урегулированию, и намекнул, что плохо подготовленная встреча может изменить ситуацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Раде придумали способ не выводить войска из Донбасса

    Свекор Водяновой решил перебраться в виллу великого художника

    Мирный житель и боец самообороны пострадали при массированной атаке на российский регион

    Мужчина пришел с молотком в аэропорт Европы, поджег стойку регистрации и напал на персонал

    Израиль начал наступление на Газу

    Психотерапевт назвала способы побороть апатию и вялость

    Наследник престола высказался по поводу обвинений в изнасилованиях в адрес сына принцессы

    59-летняя Холли Берри опубликовала фото в прозрачном платье без нижнего белья

    Готовившая завтрак в студии телеведущая устроила хаос в эфире и довела коллег до истерики

    В России заметно подешевел ключевой продукт питания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости