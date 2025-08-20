Назван важнейший вопрос в организации встречи Путина и Зеленского

Эксперт по протоколу Кеворкова: Безопасность — главный вопрос встречи с Киевом

Вопрос обеспечения безопасности станет главным в ходе организации личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом «Ленте.ру» заявила руководитель Национального центра коммуникаций, эксперт по дипломатическому протоколу Ольга Кеворкова.

Уверена, что протокол президента России блестяще справится с этой задачей, российские коллеги знают и соблюдают все нормы. Важнейшими будут вопросы безопасности Ольга Кеворкова эксперт по дипломатическому протоколу

Кеворкова прокомментировала сообщения о возможной встрече Путина с Зеленским в Будапеште и указала на роль государственного протокола в переговорах по урегулированию конфликта. Она подчеркнула, что правила дипломатического этикета и отношения к государственным символам также служат инструментами по достижению мира.

При этом эксперт отметила, что особенности подготовки личной встречи Путина и Зеленского могут знать только лица, непосредственно причастные к организации мероприятия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил об опасности ухудшения ситуации после трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. Он добавил, что в настоящий момент Россия готова продолжать переговоры по урегулированию, и намекнул, что плохо подготовленная встреча может изменить ситуацию.