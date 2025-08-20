Россия
11:08, 20 августа 2025Россия

Военный эксперт назвал сроки взятия Запорожской области армией России

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Продолжая наступление в Запорожской области, Россия может взять под свой контроль почти весь регион, без учета города Запорожье, к осени 2026 года. Этот срок назвал военный обозреватель Валерий Ширяев в интервью Алексею Пивоварову (внесен Минюстом в реестр иноагентов) на YouTube-канале «Редакция».

Как пояснил эксперт, в своих вычислениях он опирался на темпы и изменения динамики наступлений за 2024-2025 года. Однако, подчеркнул он, эта арифметика не учитывает неожиданные ситуации, характерные для крупных конфликтов.

Так, согласно полученным им данным, российские войска могут занять Константиновку Донецкой народной республики (ДНР) уже к концу текущего года. Кроме того, с такими темпами к началу 2026 года Россия может взять под контроль Красноармейск (украинское название — Покровск) и Мирноград. «Если ничего не происходит, то без учета столицы, города Запорожья, во взаимодействии с войсками южно-запорожского направления можно освободить большую часть Запорожской области, получая такие города, как Гуляй Поле, Орехово, и выйти к Запорожью осенью 2026 года», — считает Ширяев.

Ранее стало известно, что группировка войск «Центр» постепенно берет в клещи Красноармейск, Мирноград и Константиновку. В течение июня и июля российские войска расширили зону контроля вокруг крупнейших городов Донбасса, перерезав Вооруженным силам Украины (ВСУ) несколько ключевых трасс, используемых для снабжения.

