Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:45, 20 августа 2025Бывший СССР

ВСУ перебросили под Покровск элитный спецбатальон БПЛА

РИАН: ВСУ перебросили во Владимировку элитный спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили под Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) элитный спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, военнослужащие дислоцировались в черте города Владимировка, севернее Красноармейска. Они используют все виды вооружения.

Ранее военнослужащий 59-й бригады сил беспилотных систем Украины Александр Карпюк заявил, что оборона ВСУ под Красноармейском просела из-за листвы и дефицита дронов. Он подчеркнул, что российские войска продвигались под кронами деревьев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Раде придумали способ не выводить войска из Донбасса

    В российском городе пожаловались на нашествие летучих мышей

    В РПЦ допустили восстановление станцевавших на фоне храма студенток в случае их раскаяния

    Жители российского города пожаловались на фекальное озеро

    Стало известно об отношении европейских лидеров к переговорам по Украине

    ВСУ перебросили под Покровск элитный спецбатальон БПЛА

    Женщину впервые назначили капитаном атомного ледокола

    Конституционный суд отказался приравнивать сожительство к официальному браку

    На Украине решили «дерусифицировать» Успенский собор

    В российском городе остановку всмятку раздавило упавшим деревом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости