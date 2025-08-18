Бывший СССР
12:56, 18 августа 2025Бывший СССР

Проблемы обороны ВСУ под Красноармейском объяснили деревьями

Карпюк: Оборона ВСУ под Красноармейском просела из-за листвы и дефицита дронов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) просела из-за листвы и дефицита дронов. Об этом сообщил украинский аэроразведчик Серж Марко (настоящее имя Александр Карпюк) на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Первым обстоятельством является цветущая зелень. «У ВСУ просто не было средств, чтобы останавливать врага, который идет под прикрытием крон деревьев. Ситуацию могло бы стабилизировать массовое минирование, но летом мы не получили достаточного количества противопехотных мин», — пишет разведчик.

Марко вторым обстоятельством отметил дефицит дронов на красноармейском направлении. По его словам, ситуация с ними обострилась в начале лета.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о внедрении роботов в районе Красноармейска в ДНР. По его словам, это поможет компенсировать человеческие потери.

