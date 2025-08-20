Загрязнение моря на популярном у россиян курорте достигло угрожающих масштабов

Yeni Alanya: Загрязнение Средиземного моря в Аланье угрожает флоре и фауне

Загрязнение Средиземного моря в турецкой Аланье достигло угрожающих масштабов — в зоне риска оказались здоровье отдыхающих, флора и фауна. Об опасной экологической ситуации на популярном у россиян курорте сообщает газета Yeni Alanya.

По словам доцента Средиземноморского университета Гюрая Догана, после контакта с водой у людей может подняться температура, возникать тошнота и рвота. Загрязнение моря связано не только с туристической активностью, но и со сбросом отходов сельхозпроизводства, а также изменением климата. На этом фоне количество микробов в воде растет, подчеркнул ученый.

Доган уточнил, что одних экологических разработок для борьбы с загрязнением моря будет недостаточно. «Туриндустрия и сельское хозяйство должны действовать сообща. Если не принять мер сегодня, в следующем году может быть слишком поздно», — заявил ученый.

По словам специалиста, нужно создать в стране совместные программы для инспекций в сфере туризма и сельского хозяйства, укреплять системы управления отходами и обучать население заботе об окружающей среде.

Ранее россиян собрались жестче штрафовать за сброс мусора и стоков в водоемы. Наказание предложили увеличить вдвое. На данный момент минимальный штраф для физических лиц варьируется от 500 до 1 тысячи рублей, максимальный достигает 1,5-2 тысячи рублей.