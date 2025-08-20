Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:23, 20 августа 2025Экономика

Запорожская область осталась без света

Балицкий: Запорожская область осталась без света из-за атаки БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали высоковольтное оборудование, из-за чего Запорожская область осталась без света. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии. Работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток», — написал Балицкий.

Губернатор Запорожской области добавил, что специалисты работают в усиленном режиме.

Ранее в результате мощного лесного пожара, разбушевавшегося в Станично-Луганском округе Луганской народной республики (ЛНР), более тысячи жителей остались без электричества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о готовности ряда стран направить войска на Украину

    Россиян предупредили о невыгодных последствиях доступной госипотеки

    В Венгрии заявили о незавидном положении Зеленского

    Рита Ора пришла на день рождения мужа в прозрачном платье

    Девушка продала своего возлюбленного в рабство

    В Белом доме высказались о сроках проведения трехсторонних переговоров по Украине

    Поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновили

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    В Новой Зеландии осудили первого в истории страны шпиона

    Роднина назвала решенную в России советскую проблему

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости