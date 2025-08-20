Силовые структуры
14:27, 20 августа 2025

Жительницу Запорожской области задержали за покупку военных облигаций Украины

В Запорожской области ФСБ задержала женщину за покупку военных облигаций Украины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова

Фото: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock / Fotodom

В Запорожской области ФСБ задержала местную жительницу, купившую военные облигации Украины на 270 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, в период с 2023 по 2024 год женщина в интернет-приложении украинского банка приобрела военные облигации. Средства от их продажи шли на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Обвиняемая арестована.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал гражданина по фамилии Парамонов за государственную измену.

