50-летнего Леонардо Ди Каприо в плавках сняли на яхте

50-летнего актера Леонардо Ди Каприо в плавках сняли на яхте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BACKGRID / Legion-Media

Американского актера Леонардо Ди Каприо в откровенном виде сняли на яхте на Ибице. Соответствующий кадры публикует Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели 50-летнего артиста в плавательных шортах голубого оттенка с белыми звездами. При этом знаменитость продемонстрировал торс. На размещенных кадрах Ди Каприо, держась за поручень, спускался с судна в воду.

Известно, что актер проводит отдых со своей возлюбленной, итальянской моделью Витторией Черетти.

В мае сообщалось, что Леонардо Ди Каприо решил жениться. Анонимный источник заявлял, что звезда не хочет провести старость в одиночестве и готов расстаться со статусом завидного голливудского холостяка.

