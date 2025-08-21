Москвичей предупредили о росте ставок аренды на жилье

Экономист Благова: До ноября аренда квартир в Москве подорожает на 5-10 %

Аренда жилья в Москве начинает дорожать. Насколько высоко поднимутся ставки в ближайшие месяцы, «ГазетеRu» рассказала кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова.

По прогнозам экономиста, к ноябрю цены на съемные квартиры в столице вырастут на 5-10 процентов. Такую тенденцию Благова объясняет сезонным повышением спроса на аренду. Пик сезонной активности на рынке аренды приходится на сентябрь: в конце августа первокурсники переезжают в крупные города и начинают поиск жилья, а выпускники вузов остаются в городах по месту обучения. Кроме того, многие россияне дожидаются осени для переезда в другой город и смены работы. Наибольшей популярностью среди арендаторов пользуются одно- и двухкомнатные квартиры — такой формат удобен как для самостоятельной аренды, так и для семейной.

В ближайшем Подмосковье в июне-июле цены на аренду однушек варьировались от 35 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц. Платеж за аренду двухкомнатных квартир в среднем составляет от 45 до 60 тысяч рублей, аренда трешки обойдется в 55-75 тысяч рублей в месяц. В спальных районах столицы стоимость аренды однушки в среднем равнялась 57 тысячам рублей, двушки — 64 тысячам. За съем трехкомнатной квартиры в июне-июле приходилось платить около 82 тысяч рублей.

