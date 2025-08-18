Экономика
06:30, 18 августа 2025

Риелтор назвала лучшее время года для выгодной аренды квартиры

Риелтор Перескокова: Выгоднее снимать квартиру зимой
Варвара Кошечкина
Фото: Виктор Берёзкин / Коммерсантъ

Выбрав жилье с более скромным ремонтом и расположением, можно сэкономить на аренде, также стоит заниматься поиском недвижимости поздней осенью, зимой и ранней весной, когда цены падают. Об этом «Ленте.ру» рассказала риэлтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

«Сэкономить на аренде квартиры можно, если выбрать район более отдаленный от центра, более отдаленный от станций метро, МЦД. Чем дальше от МКАД, тем будет дешевле. Также можно сэкономить, если снимать квартиру со скромным ремонтом», — поделилась специалист, уточнив, что сейчас в Москве пик сезона аренды квартир и самые высокие цены.

Выгоднее снимать квартиру зимой, поздней осенью и ранней весной, добавила она. При этом Перескокова призвала не отдавать деньги за жилье пока его не покажут.

Ранее сообщалось, что в Москве резко упали цены на аренду квартир — за восемь месяцев (с сентября 2024 года) съемное жилье в столице подешевело в среднем на 26,3 процента. Так, арендовать однокомнатную квартиру в столице можно примерно за 66 тысяч рублей в месяц — это на 17 процентов дешевле, чем в сентябре. По данным ЦИАН, заселиться в однушку получится за 64 тысячи рублей в месяц — это на 11 процентов меньше, чем годом ранее.

