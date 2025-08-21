Близкие пережившей инсульт в поезде россиянки отказались верить словам РЖД

В РЖД заявили, что пережившую инсульт в поезде россиянку осматривали врачи

В РЖД заявили, что россиянку, пережившую инсульт в поезде Волгоград — Москва, дважды осматривали врачи. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В ведомстве пояснили, что фельдшеры «РЖД-Медицины» будили соцработника Елену З. в Липецке и в Ельце. Оба раза она говорила врачам, что с ней все в порядке, и просила не мешать ей спать. Кроме того, в РЖД отметили, что липецкий фельдшер в присутствии начальника поезда позвонила матери пострадавшей, Наталье, и та заявила, что ее дочь страдает эпилепсией и после приступов часто впадает в сон.

Однако близкие Елены, по данным источника, отказались верить словам РЖД. Сестра пострадавшей Анна призналась журналистам, что их мать с фельдшером не общалась, эпилепсией Елена никогда не страдала и приступы сонливости у нее не случались.

Мать женщины Наталья, в свою очередь, добавила, что в последний раз связывалась со старшей внучкой 12 августа. Та рассказала бабушке, что Елена спала всю дорогу после потери сознания ночью.

После публикации в СМИ Южная транспортная прокуратура начала проверку произошедшего, а делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как пишет издание, Елену поместили в реанимацию, ее состояние оценивается как тяжелое.

Информация о том, что ехавшая в поезде с детьми россиянка впала в кому из-за инсульта, появилась в среду, 20 августа. Дочь пострадавшей рассказала, что врачи, которых вызвали в вагон на одной из станций, даже не стали осматривать ее мать, решив, что она спит. По прибытии в Москву врачи диагностировали у туристки венозный инфаркт и обширное кровоизлияние в мозг.