Ехавшая в поезде с детьми россиянка впала в кому из-за инсульта

Пассажирка поезда Волгоград — Москва впала в кому из-за инсульта
Алина Черненко

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пассажирка поезда, ехавшая с двумя детьми из Волгограда в Москву, впала в кому из-за инсульта. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мать пострадавшей соцработницы Елены З. Наталья рассказала журналистам, что 12 августа ее дочь возвращалась из отпуска с семьей в плацкартном вагоне. По пути россиянка почувствовала головную боль и тошноту, а ночью потеряла сознание и упала. Попутчики положили ее на полку и попросили начальника поезда вызвать скорую.

Утром в Липецке медики зашли в вагон и заявили, что пассажирка просто спит. По словам дочери Елены, врачи даже не стали осматривать ее мать. А попутчики тем временем торопили бригаду скорой помощи и жаловались на то, что поезд приедет в Москву с опозданием.

В столице Наталья встретила поезд и обнаружила дочь без сознания. Она пожаловалась, что проводник не помог ей и попросил скорее покинуть вагон. Женщине пришлось выносить дочь на своей спине.

В больнице у Елены диагностировали венозный инфаркт и обширное кровоизлияние в мозг, ей пришлось делать трепанацию черепа. Как пишет издание, липецкие врачи приняли ишемический инсульт, который случился у россиянки в пути, за сон. Сейчас пострадавшая в коме, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

«Лена — соцработник, она обслуживает бабушек, она никогда не пройдет мимо, почему сейчас люди прошли мимо нее? Больно ее видеть в таком состоянии», — призналась Наталья.

Ранее у 35-летней пассажирки иностранной авиакомпании случился инсульт во время полета из Турции в Мексику. Женщина рассказала, что почувствовала, как ее язык вываливается изо рта.

