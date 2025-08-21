Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:10, 21 августа 2025Силовые структуры

Боевая подруга «Гречка» раскрыла секреты вербовки от наркозакладок до коктейлей Молотова

ФСБ: Крымчанка получила 15 лет за госизмену и подготовку теракта по указке Киева
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жительницу Крыма за госизмену в пользу Киева и подготовку теракта по заданию украинской спецслужбы. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.

На допросе молодая женщина рассказала, что ее завербовали через мессенджер Viber. Запись с ее признанием опубликовало издание «Известия».

На кадрах видно, как силовики задерживают крымчанку в Симферополе. Она держит в руках бутылку с зажигательной смесью. По ее словам, куратор прислал видео с собой в военной форме и украинским флагом, в котором обращался к ней боевая подруга «Гречка». Она поначалу решила, что ей предлагают зарабатывать до 500 долларов на наркозакладках, но затем «как-то незаметно проскочили к теме коктейлей Молотова» за 800-1000 долларов. Куратор раскрыл ей секреты, как прятать телефоны, использовавшиеся для связи с помощью авиарежима.

По данным ФСБ, женщина готовила поджог релейного шкафа на Крымской железной дороге, чтобы сорвать военные перевозки. У нее дома изъяты самодельные зажигательные устройства.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала на российско-азербайджанской границе иностранца, работавшего на Службу безопасности Украины (СБУ). По данным силовиков, он вез документы, которые получил в результате нападения на одного из секретоносителей российского ВПК.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности Путина к встрече с Зеленским при одном условии

    Трихолог назвал пять способов уменьшить выпадение волос

    Девочка провалилась в яму на спортплощадке в российском городе

    В России обвинили мигрантов в завозе еще одного инфекционного заболевания

    Боевая подруга «Гречка» раскрыла секреты вербовки от наркозакладок до коктейлей Молотова

    В России заявили о невиданной скорости создания новых самолетов

    В «Зените» прокомментировали слухи об отставке Семака

    Раскрыта доля оказавшихся во френдзоне россиян

    Звезда «Служебного романа» назвала себя липовым пенсионером

    Пожар охватил ресторан и десятки тысяч квадратных метров территории в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости