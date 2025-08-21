На российской границе найден иностранец с украденными секретными документами силовика

В Дагестане задержан иностранец при попытке вывезти из РФ секретные документы

В Дагестане, на границе с Азербайджаном, сотрудники ФСБ задержали работающего на Службу безопасности Украины (СБУ) иностранца, который пытался вывезти из России секретные документы, похищенные у одного из работников российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным агентства, злоумышленник хотел переправить похищенные документы на Украину.

По информации правоохранителей, мужчина — Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы, 1989 года рождения. Его задержали при пересечении российско-азербайджанской границы в автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» в Дагестане. Он пытался вывезти из России материалы служебного характера, которые получил в результате нападения на одного из секретоносителей российского ВПК.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. На допросе фигурант дал признательные показания. Он рассказал, что действовал по указанию родного брата, который проживает на Украине. По его указу он изъял из тайника, расположенного в Курганской области, документы и мобильный телефон, которые должен был переправить на Украину.

Ранее сообщалось, что в Брянской области задержаны подготовленные западными спецслужбами украинские диверсанты.