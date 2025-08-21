Дачникам напомнили о штрафах за колодцы

Роскачество: За несоблюдение правил при установке колодца на даче положен штраф

Строительство колодца или скважины на дачном участке без соблюдения правил грозит штрафом. Об этом напомнили эксперты Роскачества в беседе с RT.

По их словам, добыча воды на участке разрешена, если при этом не проводятся взрывные работы и если водоносный горизонт не служит источником централизованного водоснабжения и расположен выше таких источников. «Если эти нормы соблюдены, бурить можно свободно — ни лицензия, ни разрешение на воду не требуются», — объяснили в ведомстве.

При этом добывать воду без лицензии можно только для личного использования. Объем потребляемого ресурса не должен превышать 100 кубических метров в сутки, а при выборе места скважины нужно соблюдать санитарные правила. Она должна находиться минимум в 50 метрах от туалетов, выгребных ям, канализационных объектов или складов с удобрениями. Также лучше избегать сырых и заболоченных мест, которые подтапливаются во время половодья. Готовую скважину следует надежно загерметизировать и оборудовать сливом.

При нарушении правил можно получить штраф. За использование воды без разрешения в коммерческих целях придется заплатить от 3000 до 5000 рублей, за несоблюдение санитарных норм — от 100 до 500 тысяч рублей или от 1 до 1,5 тысячи рублей, в зависимости от того, как будет оценено нарушение.

Ранее профессор Вадим Виноградов напомнил, что выбрасывать строительный мусор с дачного участка в контейнеры с твердыми коммунальными отходами запрещено.