Депутат Рады указал на попытки Зеленского понравиться Трампу ради сохранения своего поста

Дмитрук: Зеленский пытается понравиться Трампу и отсрочить свой крах
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом всячески пытался понравиться ему. Таким образом глава Украины хочет отсрочить свой политический крах, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Он [Зеленский] приехал не как лидер страны, а как человек, отчаянно пытающийся спасти свое кресло — кресло, давно пропитанное кровью народа. Зеленский не предлагает миру ни плана, ни идеи, ни стратегии», — сказал политик. Он подчеркнул, что Зеленский лишь повторяет то, что ему говорят советники.

В то же время, добавил Дмитрук, встреча двух лидеров показала, что Трамп способен разговаривать со всеми. Депутат не исключил, что американский лидер преследует какие-то свои цели и имеет определенный «хитрый план». «Во всяком случае, как человек я благодарю Трампа за попытки двигаться к миру. Сегодня именно это для меня самое главное», — резюмировал политик.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский должен проявить гибкость и пойти на некоторые уступки в вопросе урегулирования конфликта.

