Девушка показала способ избавиться от прыщей и напугала пользователей сети

Юзерша с никнеймом @hheykim из США показала способ избавиться от прыщей и напугала пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка приобрела пластыри от высыпаний с изображениями различных хлебобулочных изделий. Она отметила, что рисунки выглядели привлекательно в упаковке, однако произвели неприятное впечатление, когда были приклеены ею на висок и нос.

Видео набрало более 10 миллионов просмотров. Зрители высказались о кадрах в комментариях. «Я думала, у тебя завелись плотоядные бактерии», «Мне показалось, что тебя пожирает какой-то организм», «Будто насекомое поедает твою плоть», «Я так испугалась за тебя. Мне потребовалось время, чтобы понять, что это были круассаны, а не некроз», — заявили юзеры.

Ранее в августе пользовательница сети Алиша Монако с никнеймом @lishmarie1 из США попала в больницу после выдавливания прыща на лице и рассказала о страшных последствиях.

