15:15, 20 августа 2025Ценности

Девушка выдавила прыщ под носом и рассказала о страшных последствиях

TikTok-юзерша Алиша Монако из США выдавила прыщ на лице и попала в больницу
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lishmarie1 / Tiktok

Пользовательница сети Алиша Монако с никнеймом @lishmarie1 из США попала в больницу после выдавливания прыща на лице и рассказала о страшных последствиях. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

30-летняя жительница штата Мичиган отметила, что решила удалить кистозный прыщ, возникший у нее под носом — в так называемом треугольнике смерти. По словам девушки, предварительно она продезинфицировала руки и инструменты.

Однако спустя пять часов после процедуры состояние Монако ухудшилось. «Вся правая сторона лица опухла, улыбка стала кривой, а ухо оказалось заложено. Это было ужасно. Мне было так больно, когда я пыталась улыбаться или разговаривать», — указала юзерша.

Впоследствии американка обратилась в больницу, где для лечения инфекции ей выписали четыре препарата, включая антибиотики и стероиды.

В ноябре дерматолог Мамина Турегано раскрыла единственный правильный способ выдавливать прыщи в домашних условиях.

