Наука и техника
17:43, 21 августа 2025

Дрон ВСУ с 155-миллиметровым снарядом показали на фото

Тяжелый дрон-бомбардировщик ВСУ с 155-миллиметровым снарядом показали на фото
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Тяжелый квадрокоптер ВСУ, вооруженный артиллерийским снарядом калибра 155 миллиметров, показали на фото. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Осколочно-фугасный артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров подвешен в центральной части дрона. Базовый 155-миллиметровый снаряд M107 содержит 6,6 килограмма тротила или 6,9 килограмма вещества Composition B. При детонации 43-килограммового боеприпаса образуется почти 2000 осколков.

Дрон-бомбардировщик предназначен для сброса боеприпаса непосредственно над целью.

В июле стало известно, что конструкторское бюро «МиС» разработало тяжелый дрон «МиС-150». Аппарат сможет нести 15 килограммов полезной нагрузки, а дальность полета составляет 12 километров.

В феврале 2024 года командир технического отдела батальона «Спарта» с позывным Лего сообщил, что ВСУ начали сбрасывать артиллерийские снаряды с тяжелых сельскохозяйственных дронов. Также такие беспилотники вооружают минометными и противотанковыми минами.

