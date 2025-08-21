Ермак высказался о референдуме по территориальным уступкам

Ермак: Украина не планирует проводить референдум по территориальным уступкам

Украина не планирует проводить референдум по территориальным уступкам Москве. О возможности плебисцита по вопросу новых регионов России высказался в интервью для Corriere della Sera глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Нет, мы этого не планируем, и в данный момент мы не намерены уступать какую-либо часть нашей территории», — заявил руководитель администрации украинского лидера.

Он выразил уверенность, что вопрос о территориях может быть разрешен только в результате переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что детали гарантий безопасности для Украины будут проработаны в течение десяти дней. Среди мер, которые входят в перечень таких гарантий, Киев требует предоставить пакет помощи на сумму 90 миллиардов долларов.