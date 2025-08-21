В офисе Зеленского заявили о работе над военной составляющей гарантий безопасности

Ермак: Киев и ЕС начали работу над военной составляющей гарантий безопасности

Киев и его партнеры в Европе и НАТО уже начали активную работу над военной составляющей гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет РИА Новости.

По его словам, сразу после возвращения из Вашингтона он провел переговоры по телефону с советниками по нацбезопасности ФРГ, Италии, Франции, Великобритании, Финляндии, а также Европейского союза и НАТО.

«Уже начали активную работу над военной составляющей гарантий безопасности», — подчеркнул Ермак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закупка вооружения у США станет частью гарантий безопасности для Украины.