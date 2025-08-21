Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:04, 21 августа 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о работе над военной составляющей гарантий безопасности

Ермак: Киев и ЕС начали работу над военной составляющей гарантий безопасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters

Киев и его партнеры в Европе и НАТО уже начали активную работу над военной составляющей гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет РИА Новости.

По его словам, сразу после возвращения из Вашингтона он провел переговоры по телефону с советниками по нацбезопасности ФРГ, Италии, Франции, Великобритании, Финляндии, а также Европейского союза и НАТО.

«Уже начали активную работу над военной составляющей гарантий безопасности», — подчеркнул Ермак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закупка вооружения у США станет частью гарантий безопасности для Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «МИД умеет работать с эксцессами». Возможна ли встреча Путина и Зеленского уже в августе и стоит ли ждать неожиданностей от Киева?

    Сальдо высказался о территориальных уступках Украины

    Депутат Рады указал на попытки Зеленского понравиться Трампу ради сохранения своего поста

    В ГД призвали учесть вопросы безопасности РФ при обсуждении гарантий безопасности Киева

    США впервые отказались осуждать в ООН территориальную целостность Грузии

    Стало известно о заработке Королевой на недвижимости в США

    В офисе Зеленского заявили о работе над военной составляющей гарантий безопасности

    Раскрыты возможные сроки спасения застрявшей на пике Победы россиянки

    В Белом доме рассказали о работе над встречей России и Украины

    На Украине заявили о нежелании повторять «ошибку Будапешта» в гарантиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости