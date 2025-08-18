Бывший СССР
20:50, 18 августа 2025Бывший СССР

Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины

Зеленский назвал закупку вооружений у США частью гарантий безопасности
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Us Army / Reuters

Закупка вооружения у США станет частью гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме, трансляцию ведет The Times.

Он также отметил, что Киев сталкивается с трудностями при закупке американского оружия. Лидер США сообщил, что Вашингтон обеспечит высокий уровень безопасности Украины.

Переговоры президентов США и Украины начались в 20:15 по московскому времени. После завершения беседы с Зеленским Трамп примет в Белом доме лидеров стран Европы.

