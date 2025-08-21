Еще одна страна выразила готовность отправить миротворцев на Украину

Президент Чехии Павел назвал возможным размещение на Украине чешских миротворцев

Президент Чехии Петр Павел назвал возможным размещение на Украине чешских миротворцев после достижения соглашения о мирном урегулировании конфликта. Его слова приводит ТАСС.

«Если на Украине будут размещены подразделения миротворцев, то Чехия должна входить в их состав», — заявил Павел.

По его словам, формат участия чешских военнослужащих в миротворческой миссии будет зависеть от условий мирного соглашения. Так, они могли бы быть размещены вместе с подразделениями из других стран в демилитаризованной зоне вдоль линии соприкосновения, считает он.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании готовы направить на Украину военнослужащих вместе с контингентом стран — участниц «коалиции желающих», но лишь для обеспечения защиты воздушного и морского пространств, а не на линию боевого соприкосновения.