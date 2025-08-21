Мир
12:16, 21 августа 2025Мир

Еще одна страна выразила готовность отправить миротворцев на Украину

Президент Чехии Павел назвал возможным размещение на Украине чешских миротворцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Президент Чехии Петр Павел назвал возможным размещение на Украине чешских миротворцев после достижения соглашения о мирном урегулировании конфликта. Его слова приводит ТАСС.

«Если на Украине будут размещены подразделения миротворцев, то Чехия должна входить в их состав», — заявил Павел.

По его словам, формат участия чешских военнослужащих в миротворческой миссии будет зависеть от условий мирного соглашения. Так, они могли бы быть размещены вместе с подразделениями из других стран в демилитаризованной зоне вдоль линии соприкосновения, считает он.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании готовы направить на Украину военнослужащих вместе с контингентом стран — участниц «коалиции желающих», но лишь для обеспечения защиты воздушного и морского пространств, а не на линию боевого соприкосновения.

