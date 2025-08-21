Мир
22:40, 21 августа 2025

Европейскую страну заподозрили в намерении сорвать мир на Украине

Slovo: Британия и ЕС планируют сорвать попытки установления мира на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reinaldo Sture / Unsplash

Великобритания планирует сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет издание Slovo.

Как утверждается в статье, британские власти намерены сместить действующего украинского президента Владимира Зеленского и назначить на его место посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

«В этом случае Украина останется источником постоянной угрозы для Москвы, чего и добивается Лондон. Это будет первая диверсия против мира», — отмечается в материале.

Кроме того, издание предупреждает о возможном ударе со стороны Европейского союза (ЕС). Если Украина вступит в объединение, то ЕС сможет объявить себя военной организацией, в результате чего «Россия на западных границах получит старого врага в новом обличье», считает Slovo.

Ранее сообщалось, что офис Зеленского пытается убедить Залужного не участвовать в выборах. Однако тот пока не дал четкого ответа, что заставляет действующее руководство воспринимать его «как потенциального конкурента».

