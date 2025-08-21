На Украине заявили о попытках офиса Зеленского отговорить Залужного от участия в выборах

Офис Зеленского пытается отговорить Залужного от участия в выборах

Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается убедить бывшего главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного не участвовать в выборах. Об этом в Telegram-канале сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в офисе.

Собеседники издания рассказали, что офис «проводит большую работу», чтобы убедить Залужного отказаться от идеи идти на выборы. Однако, согласно их информации, экс-главком ВСУ пока не дал четкого ответа, что заставляет офис Зеленского воспринимать его «как потенциального конкурента».

Также сообщается, что именно офис президента Украины стал «раскручивать» в информационном поле основателя батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Андрея Билецкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Согласно плану, Билецкий должен отобрать часть голосов у Залужного в случае участия в выборах и обеспечить Зеленскому победу.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Ленте.ру», что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный имеет все шансы стать новым президентом страны.