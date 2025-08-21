Гоблин отреагировал на запрет в России мема «Ненавижу, ***, цыган»

Пучков заявил, что в России могут запретить фильмы Гая Ричи после мема о цыганах

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, отреагировал на запрет в России мема с цитатой «Ненавижу, ***, цыган» из фильма британского режиссера Гая Ричи «Большой куш». Его слова передает «Газета.Ru».

«В фильме "Большой куш" режиссера Гая Ричи один из героев говорит I fucking hate pikeys (fuck — бранное английское слово — прим. «Ленты.ру»), что на русский можно перевести как "Ненавижу, ***, цыган". (...) Фильм — это художественное произведение, где в рамках авторского замысла действуют самые разные герои в самых разных обстоятельствах. В том числе и вот такие герои, говорящие подобные вещи», — высказался блогер и добавил, что это называется свободой творчества.

Пучков заявил, что после мема в будущем могут запретить и фильмы Гая Ричи.

О том, что в России запретили мем с цитатой про цыган из фильма «Большой куш», стало известно ранее 21 августа. Такое решение принял Останкинский районный суд Москвы. Как объяснили в инстанции, фраза из картины Гая Ричи содержит признаки разжигания ненависти к цыганам.

Пучков делал одноголосые переводы десятков зарубежных фильмов. Фраза «Ненавижу, ***, цыган», ставшая мемом, звучит именно в версии Гоблина. В официальном же русском дубляже «Большого куша» она представлена в сокращенном виде — «Ненавижу цыган».