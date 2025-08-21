Экономика
21:51, 21 августа 2025Экономика

Целесообразность взятия ипотеки на фоне снижения ставки оценили

Проданова: Несмотря на снижение ставки, ипотеку в декабре брать не надо
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Несмотря на ожидаемую коррекцию ключевой ставки, брать ипотеку в конце года не стоит. Такое мнение изданию «Подмосковье сегодня» высказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Собеседница издания советует не торопиться с оформлением жилищного кредита в декабре — по ее словам, в России наметилась тенденция по снижению ставки и в следующем году можно ожидать еще более низкого процента. «Поскольку тренд на дальнейшее снижение ключевой ставки прослеживается и есть возможность повременить с такой покупкой, то лучше ее отложить», — советует Проданова. Как полагает экономист, даже ставка в 14-16 процентов не особо улучшит ситуацию на ипотечном рынке. Невыгодно сейчас и брать ипотеку на жилье под инвестиции — при нынешней ставке регулятора переплата по кредиту остается большой.

Правда, если вопрос покупки собственного жилья стоит перед заемщиками остро, то все же стоит решиться на кредит. Как считает Проданова, оформление ипотеки в конечном итоге выгоднее долгосрочной аренды жилья. «Конечно, своя квартира — это своя квартира. Если вопрос жилья стоит остро и есть возможность внести не только первоначальный взнос, но и безболезненно погашать ежемесячные платежи, то почему бы и нет», — сказала она.

Ранее «Росконгресс» спрогнозировал снижение ключевой ставки до 16 процентов к Новому году. Такая коррекция, по оценкам специалистов, не окажет существенного влияния на инфляцию.

