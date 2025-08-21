Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев из Чечни в зону СВО

В зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине отправилась новая группа добровольцев из Чечни. Об этом сообщил глава российского региона Рамзан Кадыров в Telegram.

Глава Чечни добавил, что перед отправкой каждый из участников прошел курс подготовки на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина в Гудермесе. По его словам, программа обучения включала широкий спектр практических занятий и отработку необходимых навыков в условиях, приближенных к боевым.

По прибытии в зону боевых действий они начнут служебную деятельность в рядах спецназа «Ахмат». Число очередной группы добровольцев он не уточнил.

Ранее сообщалось, что в зону СВО с 2022 года отправились более 60 тысяч бойцов из Чеченской Республики.