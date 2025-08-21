Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:34, 21 августа 2025Россия

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев из Чечни в зону СВО

Кадыров: В зону проведения СВО отправилась новая группа добровольцев
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

В зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине отправилась новая группа добровольцев из Чечни. Об этом сообщил глава российского региона Рамзан Кадыров в Telegram.

Глава Чечни добавил, что перед отправкой каждый из участников прошел курс подготовки на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина в Гудермесе. По его словам, программа обучения включала широкий спектр практических занятий и отработку необходимых навыков в условиях, приближенных к боевым.

По прибытии в зону боевых действий они начнут служебную деятельность в рядах спецназа «Ахмат». Число очередной группы добровольцев он не уточнил.

Ранее сообщалось, что в зону СВО с 2022 года отправились более 60 тысяч бойцов из Чеченской Республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Усадьбы, картины и антикварное оружие. У бывшего замминистра обороны хотят изъять богатства более чем на миллиард рублей

    Рособрнадзор ответил на вопрос об изменении структуры ОГЭ и ЕГЭ

    Россиян с застекленными балконами предупредили о наказании

    Москвичам пообещали похолодание до плюс 6 градусов

    Часть крыла отвалилась от пассажирского самолета перед посадкой и попала на видео

    Суд потерял экс-замглавы Минобороны Иванова

    Зумеры возненавидели любимый предмет гардероба 40-летних

    Российская фигуристка выступит на отборе на Олимпиаду со старыми программами

    «Радиостанция Судного дня» повторила еще одну звучавшую перед СВО шифровку

    Популярный российский блогер получил визу в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости