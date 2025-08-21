На Камчатке снова произошло землетрясение

РАН: На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3

Cейсмологи зафиксировали землетрясение на Камчатке магнитудой 5,3 балла. Об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Как уточнили ученые, толчок произошел в 82 километрах от Петропавловска-Камчатского утром 21 августа, в 7:49 по местному времени (в это время в Москве было 20 августа, 22:49).

«Магнитуда 5,3. Интенсивность в Петропавловске-Камчатском, по предварительной оценке, составила 3 балла», — уточнили они.

В РАН отметили, что эпицентр землетрясения находился по координатам 52.6084 северной широты, 159.5552 восточной долготы. Очаг землетрясения был на глубине 56 километров.

Ранее сейсмологи заявили, что на Камчатке в ближайшие дни ожидаются новые мощные землетрясения магнитудой 7-7,5.

