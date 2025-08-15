Экономика
15:28, 15 августа 2025Экономика

Камчатке предрекли новые мощные землетрясения

Ученый Астапеева: На Камчатке ожидаются землетрясения магнитудой 7-7,5
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Лакомов / РИА Новости

На Камчатке в ближайшие дни ожидаются новые мощные землетрясения магнитудой 7-7,5. Сейсмологи предрекли региону новые подземные толчки, рассказала заведующая сектором «Петропавловск-цунами» Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук Анна Астапеева в разговоре с местным телеканалом «41 регион».

По словам специалиста ЕГС РАН, несмотря на то что афтершоковый процесс после землетрясения, произошедшего на Камчатке в конце июля, идет на затухание, он по-прежнему продолжается. «У нас было совещание, и руководители других подразделений говорят, что стоит ожидать повторные толчки. Единственное, что они по магнитуде будут немножко меньше, 7-7,5, по ощутимости баллов 5-6. Поэтому мы все начеку, мы бдим», — поделилась информацией Астапеева.

30 июля на Камчатке зафиксировали мощнейшее с 1952 года землетрясение. Его магнитуду оценили в 8,8. За подземными толчками последовали четыре волны цунами.

Ранее сейсмолог Александр Горшков допустил, что частые подземные толчки на Аляске могут перерасти в мощное землетрясение в ближайшие дни.

