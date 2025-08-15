Экономика
Экономика

Сейсмолог высказался о возможном землетрясении на Аляске

Ученый Горшков: Частые толчки на Аляске могут перерасти в мощное землетрясение
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: MD_Photography / Shutterstock / Fotodom  

Аляска — сейсмически активная территория: лишь за последнюю неделю там было зарегистрировано более 10 подземных толчков магнитудой 2-3,5. О возможном землетрясении высказался главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков в разговоре с aif.ru.

«Землетрясения там концентрируются в южной части штата, где расположена его столица, город Анкоридж», — отметил сейсмолог. Он напомнил, что в 1964 году там произошло Великое Аляскинское землетрясение магнитудой 9,2, ставшее одним из мощнейших в истории наблюдений. Кроме того, в период с 2016 по 2025 годы на территории штата четыре раза фиксировались подземные толчки магнитудой от 7,1 до 7,9 — подобные значения сейсмологи оценивают как высокие.

Ранее в издании отметили, что обнаружили в Telegram-канале «Прогноз землетрясений по космоснимкам облачности» несколько публикаций, в которых указывалось, что в течение недели на Аляске может произойти мощное землетрясение магнитудой 6,5-6,9. Такие публикации, уточнили журналисты, не являются прогнозами, а носят характер оценочных суждений автора канала. Он специализируется на анализе так называемых облачных сейсмотектонических индикаторов. Основной сутью является то, что над разломами земной коры, где созревает землетрясение, формируются гряды облаков, способных тянуться на несколько сотен и даже тысяч километров. Их отчетливо видно на спутниковых снимках, что позволяет говорить о вероятности подземных толчков в том или ином регионе планеты.

Утром в пятницу стало известно, что у берегов Северных Курил зафиксировали три мощных землетрясения магнитудой более 5 за несколько часов.

