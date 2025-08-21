Спорт
Бранн
Сегодня
20:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Риека
Сегодня
21:45 (Мск)
ПАОК
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Абердин
Сегодня
21:45 (Мск)
ФКСБ
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Панатинаикос
Сегодня
21:00 (Мск)
Самсунспор
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
15:05, 21 августа 2025Спорт

Канадский хоккеист оценил жизнь в России

Канадский хоккеист «Динамо» Седрик Пакетт заявил, что Москва похожа на Монреаль
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Канадский нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт оценил жизнь в России. Его слова приводит Sport24.

«В таком городе, как Москва, жизнь похожа на жизнь в Монреале — много мест, где можно прогуляться, отличные рестораны. Погода тоже почти такая же», — заявил хоккеист. Он подчеркнул, что канадцам легко адаптироваться под жизнь в стране.

Пакетт выступает за московское «Динамо» с 2023 года. До этого он год играл в минском «Динамо».

Ранее канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» Дин Стюарт сравнил жизнь в США и России. Хоккеист заявил, что цены на продукты в США и России, по его мнению, не отличаются.

    Все новости