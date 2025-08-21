Канадский хоккеист оценил жизнь в России

Канадский хоккеист «Динамо» Седрик Пакетт заявил, что Москва похожа на Монреаль

Канадский нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт оценил жизнь в России. Его слова приводит Sport24.

«В таком городе, как Москва, жизнь похожа на жизнь в Монреале — много мест, где можно прогуляться, отличные рестораны. Погода тоже почти такая же», — заявил хоккеист. Он подчеркнул, что канадцам легко адаптироваться под жизнь в стране.

Пакетт выступает за московское «Динамо» с 2023 года. До этого он год играл в минском «Динамо».

Ранее канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» Дин Стюарт сравнил жизнь в США и России. Хоккеист заявил, что цены на продукты в США и России, по его мнению, не отличаются.