23:27, 21 августа 2025

Военблогер сообщил о ликвидации командира роты БПЛА ВСУ ударом «Ланцета»

Рожин: Командира роты БПЛА 14 омбр ВСУ Федорчука ликвидировали ударом «Ланцета»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

На купянском направлении ударом «Ланцета» ликвидирован лейтенант Анатолий Федорчук. Об этом в Telegram-канале сообщил военный блогер Борис Рожин.

Он указал, что Федорчук занимал должность командира роты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 14-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее военкор Руслан Татаринов заявил, что российские бойцы в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожили Ивана Смаглюка — военнослужащего ВСУ, который выступал в качестве «рекламного лица» украинского батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Его ликвидировали 10 августа в Краматорске.

    Военблогер сообщил о ликвидации командира роты БПЛА ВСУ ударом «Ланцета»

