Конституционный суд отказался приравнивать сожительство к официальному браку

Конституционный суд не стал признавать сожительство официальным браком

Если мужчина и женщина проживают вместе, однако никак не зарегистрировали свои отношения, то их сожительство не обладает правовыми последствиями. Суды же в дальнейшем не будут устанавливать это в качестве факта, который имеет юридическое значение. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

Как следует из материалов дела, россиянка направила в суды обращение, в котором просила, чтобы инстанция подтвердила «факт нахождения в брачных отношениях с гражданином Б.». Женщине это было нужно для того, чтобы получить единоразовую выплату, установленную указом о социальных гарантиях для военнослужащих и членов их семей от 2022 года.

Однако суды, рассмотрев обращение гражданки, отказали ей в удовлетворении просьбы — там указали, что не могут рассматривать подобные заявления, касающиеся отношений, возникших после 8 июля 1944 года.

Такой ответ женщину не устроил, и тогда она обратилась в Конституционный суд, заявив, что отказ противоречит 19-й и 46-й статьям Конституции, в которых говорится, что все граждане равны перед законом и судом и каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Но и там ее требование не удовлетворили, пояснив, что Семейным кодексом России признается брак, который был зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния, так что конституционные права гражданки нарушены не были.

Ранее в Госдуме захотели сажать на десять лет выходящих замуж за бойцов СВО ради денег россиянок.