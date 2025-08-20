В Госдуме захотели сажать на 10 лет выходящих замуж за бойцов СВО ради денег россиянок

В ЛДПР предложили наказывать «черных вдов» СВО лишением свободы на 10 лет

«Черных вдов» специальной военной операции (СВО) и организаторов фиктивных браков с военнослужащими ради денег и льгот захотели привлекать к уголовной ответственности и лишать свободы сроком на 10 лет. С таким предложением выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

Парламентарии обращают внимание на статистику правоохранительных органов, согласно которой в России растет число фиктивных браков с бойцами СВО ради выплат. Так, в Архангельской области мошенники получили после смерти одного из военнослужащих 15 миллионов рублей. В ЛДПР считают, что подобные преступления подрывают доверие к институту семьи и наносят ущерб репутации господдержки.

Слуцкий сравнил махинации «черных вдов» с действиями мародеров в блокадном Ленинграде. «Пока таких "черных вдов" и членов их шаек можно привлечь по статье за мошенничество в особо крупных размерах. А этого недостаточно, учитывая размеры украденного у страны и нанесенного оскорбления всем русским патриотам», — считает он.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина в беседе с «Лентой.ру» заявила, что бороться с «черными вдовами» путем законодательного регулирования невозможно. По ее словам, очень непросто отличить ситуации, где речь идет о безнравственности и выгоде, от реального сострадания женщин к тяжелораненым бойцам.

В мае российские военнослужащие рассказали «Ленте.ру», что «черные вдовы» давно распространены в зоне СВО. По их словам, есть женщины, которые за время боевых действий успели трижды выйти замуж за штурмовиков. При этом, как подчеркнул командир взвода с позывным Бист, некоторые бойцы, завязавшие роман на фронте, осознают, что от них хотят денег. Такие «здоровые парни с деньгами, голодные до женского внимания», становятся целью для оставшихся в районе боевых действий девушек, которым остается только «пойти в кафе, подмигнуть».