Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:41, 20 августа 2025Россия

В Госдуме захотели сажать на 10 лет выходящих замуж за бойцов СВО ради денег россиянок

В ЛДПР предложили наказывать «черных вдов» СВО лишением свободы на 10 лет
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

«Черных вдов» специальной военной операции (СВО) и организаторов фиктивных браков с военнослужащими ради денег и льгот захотели привлекать к уголовной ответственности и лишать свободы сроком на 10 лет. С таким предложением выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

Парламентарии обращают внимание на статистику правоохранительных органов, согласно которой в России растет число фиктивных браков с бойцами СВО ради выплат. Так, в Архангельской области мошенники получили после смерти одного из военнослужащих 15 миллионов рублей. В ЛДПР считают, что подобные преступления подрывают доверие к институту семьи и наносят ущерб репутации господдержки.

Слуцкий сравнил махинации «черных вдов» с действиями мародеров в блокадном Ленинграде. «Пока таких "черных вдов" и членов их шаек можно привлечь по статье за мошенничество в особо крупных размерах. А этого недостаточно, учитывая размеры украденного у страны и нанесенного оскорбления всем русским патриотам», — считает он.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина в беседе с «Лентой.ру» заявила, что бороться с «черными вдовами» путем законодательного регулирования невозможно. По ее словам, очень непросто отличить ситуации, где речь идет о безнравственности и выгоде, от реального сострадания женщин к тяжелораненым бойцам.

Материалы по теме:
«Хотели пожениться, когда приедет в отпуск» У гражданских жен бойцов СВО почти нет прав. С какими проблемами они сталкиваются?
«Хотели пожениться, когда приедет в отпуск»У гражданских жен бойцов СВО почти нет прав. С какими проблемами они сталкиваются?
19 мая 2025
«Мальвинки» и «черные вдовы». Что известно о секс-агентах, высасывающих деньги из бойцов СВО?
«Мальвинки» и «черные вдовы».Что известно о секс-агентах, высасывающих деньги из бойцов СВО?
23 мая 2025
«Запомни меня таким, какой я есть» Как гражданские жены ищут любимых, пропавших без вести на СВО
«Запомни меня таким, какой я есть»Как гражданские жены ищут любимых, пропавших без вести на СВО
22 мая 2024

В мае российские военнослужащие рассказали «Ленте.ру», что «черные вдовы» давно распространены в зоне СВО. По их словам, есть женщины, которые за время боевых действий успели трижды выйти замуж за штурмовиков. При этом, как подчеркнул командир взвода с позывным Бист, некоторые бойцы, завязавшие роман на фронте, осознают, что от них хотят денег. Такие «здоровые парни с деньгами, голодные до женского внимания», становятся целью для оставшихся в районе боевых действий девушек, которым остается только «пойти в кафе, подмигнуть».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десант ВСУ попытался высадиться неподалеку от Крыма. Его уничтожение сняли на видео

    Стало известно об отсутствии у «коалиции желающих» согласия по важному вопросу по Украине

    Российский суд оценит продавшего США секреты бывшего депутата Госдумы

    Россиянам назвали ключевые причины поломки кондиционера в иномарках

    Жук, Давид и Казак. Раскрыты подробности об украинской ДРГ, ликвидированной в Брянской области

    Спецпосланник Трампа объяснил длительность его встречи с Путиным

    В России выступили за завоз в страну мигрантов ради сохранения русской цивилизации

    Солнце выбросило один из крупнейших за последнее время протуберанцев

    В России допустили присоединение Одессы с одним условием

    Перевозчики пожаловались на коллапс на границе с Казахстаном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости