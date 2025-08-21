Лавров назвал неприемлемой иностранную интервенцию на территории Украины

Лавров: Европа планирует интервенцию на Украину, что неприемлемо для России

Страны Европейского союза (ЕС) планируют провести военную интервенцию на территории Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Эти все замыслы связаны, по сути дела, с предоставлением гарантий путем иностранной военной интервенции на какой-то части украинской территории», — сказал глава МИД, добавив, что такой сценарий «будет абсолютно неприемлем для РФ и для всех здравомыслящих политических сил в Европе».

Ранее источники агентства Bloomberg сообщили, что около 10 стран выразили готовность направить войска на Украину в качестве возможных гарантий безопасности.