14:01, 21 августа 2025

Лавров назвал неприемлемой иностранную интервенцию на территории Украины

Лавров: Европа планирует интервенцию на Украину, что неприемлемо для России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) планируют провести военную интервенцию на территории Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Эти все замыслы связаны, по сути дела, с предоставлением гарантий путем иностранной военной интервенции на какой-то части украинской территории», — сказал глава МИД, добавив, что такой сценарий «будет абсолютно неприемлем для РФ и для всех здравомыслящих политических сил в Европе».

Ранее источники агентства Bloomberg сообщили, что около 10 стран выразили готовность направить войска на Украину в качестве возможных гарантий безопасности.

