Марокканец в поисках лучшей жизни угодил в российский суд

На Алтае будут судить гражданина Марокко за попытку тайно перейти границу

Третьяковский районный суд Алтайского края рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина Королевства Марокко за попытку незаконно пересечь границу России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным следствия, в период с 1 по 29 июля иностранец прибыл к участку российско-казахстанской границы и перешел ее, однако вскоре был задержан пограничниками. Сам мужчина объяснил, что принял решение уехать в Россию 6 июня — в социальных сетях он увидел много хорошей информации про Россию и решил отправиться на поиски лучшей жизни.

Ранее сообщалось, что в аэропорту задержан экс-замглавы Челябинской области Александр Уфимцев за аферу.

