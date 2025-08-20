Силовые структуры
Сбежавшего от следователей бывшего вице-губернатора нашли в российском аэропорту

СК: В аэропорту задержан экс-замглавы Челябинской области Уфимцев за аферу
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Правоохранительные органы задержали скрывшегося от следствия бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Экс-чиновник был объявлен в международный розыск, однако его нашли в аэропорту при попытке пересечь границу. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По данным следствия, с 2009-го по 2010 год Уфимцев с тремя соучастниками путем обмана безвозмездно получил право на лесной участок площадью пять гектаров в охранной зоне на озере Увильды. Вместо детского оздоровительного лагеря здесь построили коттеджный поселок, а затем продали.

По судебному решению земля была возвращена государству, а коттеджи снесены. За период девятилетней эксплуатации участка Главному управлению лесами Челябинской области причинен особо крупный ущерб.

Бывший вице-губернатор скрылся за пределами России и в 2018 году его объявили в международный розыск. Трое его соучастников уже предстали перед судом.

