Силовые структуры
15:15, 12 августа 2025Силовые структуры

Получившему взяток на 136 миллионов рублей бывшему вице-губернатору смягчили приговор

Суд смягчил приговор экс-вице-губернатору Рязанской области Грекову за взятки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Рязанский областной суд сократил на один месяц наказание бывшему вице-губернатору региона Игорю Грекову, осужденному на 17 лет заключения за получение взяток на 136 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимому смягчили приговор до 16 лет 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также снижена сумма штрафа с 400 миллионов рублей до 399 миллионов 950 тысяч рублей.

Советский районный суд Рязани 16 мая признал Грекова виновным в мошенничестве и коррупции. По версии следствия, с 2018-го по 2021 год он получил от предпринимателей незаконное вознаграждение, взамен пообещав содействие в заключении госконтрактов на поставки медицинского оборудования для лечебных учреждений региона. Также была арестована бывший заместитель министра здравоохранения области экс-сенатор Ирина Петина.

Этот же суд рассматривает иск Генпрокуратуры России об изъятии имущества у чиновника.

В декабре 2020 года на пресс-конференции президента России журналистка из Рязани попросила присвоить Грекову звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Эта информация не подтвердилась, а через год вице-губернатор ушел с поста.

В декабре 2024 года Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Также под стражу заключен бывший заместитель председателя регионального правительства Артем Никитин.

