18:37, 21 августа 2025

Мощный пожар в многоэтажке в Москве попал на видео

На юге Москвы в многоэтажке произошел мощный пожар, который сняли на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Мощный пожар в многоэтажном жилом здании начался на юге Москвы. Очевидцы сняли происходящее на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Все произошло на Липецкой улице. На кадрах виден густой черный дым, который выходит из окна квартиры на верхнем этаже. К место ЧП уже прибыли спасатели.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

В этот же день пожар охватил ресторан и десятки тысяч квадратных метров прилегающей территории в Севастополе. На месте установили, что, помимо здания общепита, возгорание перешло на растительность.

