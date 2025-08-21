Пожар охватил ресторан и десятки тысяч квадратных метров территории в российском городе

В Севастополе загорелось здание ресторана и три гектара растительности

Здание ресторана и три гектара растительности вокруг загорелись в Севастополе. О пожаре на десятках тысяч квадратных метров сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по российскому городу.

Все произошло в районе Камышловского шоссе. «Сообщение поступило в 12 часов 54 минуты. К месту выдвинулись силы МЧС России», — говорится в сообщении.

На месте установили, что огнем охвачена растительность и здание ресторана. В МЧС отметили, что ситуация находится на контроле ответственных подразделений.

Ранее стало известно, что житель Москвы из-за переживаний о детдоме устраивал пожары в подъезде своего дома на бульваре Маршала Рокоссовского на востоке столицы. Позже полицейские установили личность виновника инцидента.