Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:12, 21 августа 2025Россия

Москвич из-за переживаний о детдоме устраивал пожары в подъезде

MK.RU: Житель Москвы из-за переживаний о детдоме устраивал пожары в подъезде
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Житель Москвы из-за переживаний о детдоме устраивал пожары в подъезде своего дома на бульваре Маршала Рокоссовского на востоке столицы и был наказан. Об этом стало известно MK.RU.

По данным издания, 34-летний горожанин пытался избавиться от травмы из трудного детства и учинял поджоги в своем же доме.

Как выяснил MK.RU, все огненные происшествия случились еще в марте. Первый раз загорелась стопка рекламных листовок, сваленных возле почтовых ящиков на первом этаже. Живущая внизу женщина сама ликвидировала возгорание.

Спустя день пламя распространилось по лестничной площадке и начало проникать в квартиры. Одна из жительниц первого этажа попыталась эвакуироваться, но потеряла сознание. Москвичка попала в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения. Жилец, вызывавший оперативников, тогда допустил, что пожар устроили курильщики.

Позже полицейские установили, что именно хлопотливый гражданин, проживавший несколькими этажами выше, и есть виновник инцидента. Мужчина объяснил, что в детстве некоторое время жил в детдоме. Там однажды на его глазах старшие ребята подожгли мебель. К шалости подначивали и его, но воспитанник отказался участвовать и лишь наблюдал со стороны. Из-за действий детдомовцев один ребенок пострадал и оказался в больнице. Для москвича же с тех пор огонь стал навязчивой идеей.

От своей фобии мужчина так и не избавился. Он решил, что может побороть ее, устроив поджог, однако ошибся. Преображенский суд Москвы приговорил его к 2 годам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что жителя Ульяновской области осудили за поджоги на железной дороге.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о статусе неподконтрольных территорий

    Россиянам назвали повод для лишения водительских прав при первом нарушении

    Москвич из-за переживаний о детдоме устраивал пожары в подъезде

    В Европе допустили срыв соглашения между Россией и Украиной

    Банк России определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

    Полиция начала поиск устроивших непристойные сцены на пляже любвеобильных россиян

    Россияне на сутки лишились отпуска на море из-за сломанного колеса самолета

    Экипаж танка «Прорыв» провел ночные стрельбы

    Зеленский сделал заявление о статусе русского языка на Украине

    Звезду 90-х заметили на отдыхе с молодым массажистом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости