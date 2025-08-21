Москвич из-за переживаний о детдоме устраивал пожары в подъезде

MK.RU: Житель Москвы из-за переживаний о детдоме устраивал пожары в подъезде

Житель Москвы из-за переживаний о детдоме устраивал пожары в подъезде своего дома на бульваре Маршала Рокоссовского на востоке столицы и был наказан. Об этом стало известно MK.RU.

По данным издания, 34-летний горожанин пытался избавиться от травмы из трудного детства и учинял поджоги в своем же доме.

Как выяснил MK.RU, все огненные происшествия случились еще в марте. Первый раз загорелась стопка рекламных листовок, сваленных возле почтовых ящиков на первом этаже. Живущая внизу женщина сама ликвидировала возгорание.

Спустя день пламя распространилось по лестничной площадке и начало проникать в квартиры. Одна из жительниц первого этажа попыталась эвакуироваться, но потеряла сознание. Москвичка попала в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения. Жилец, вызывавший оперативников, тогда допустил, что пожар устроили курильщики.

Позже полицейские установили, что именно хлопотливый гражданин, проживавший несколькими этажами выше, и есть виновник инцидента. Мужчина объяснил, что в детстве некоторое время жил в детдоме. Там однажды на его глазах старшие ребята подожгли мебель. К шалости подначивали и его, но воспитанник отказался участвовать и лишь наблюдал со стороны. Из-за действий детдомовцев один ребенок пострадал и оказался в больнице. Для москвича же с тех пор огонь стал навязчивой идеей.

От своей фобии мужчина так и не избавился. Он решил, что может побороть ее, устроив поджог, однако ошибся. Преображенский суд Москвы приговорил его к 2 годам лишения свободы условно.

