Москвичей призвали продолжать опасаться клещей осенью

Минэкологии МО: Клещи в подмосковных лесах сохранят активность до ноября

Клещи в подмосковных лесах и после окончания летнего сезона сохранят активность вплоть до ноября. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии Московской области.

При походе в лес все еще необходимо надевать закрытую одежду, использовать репелленты, а также осматривать себя и питомцев после прогулки. Зоной риска остаются леса, поля, парки и сады. В ведомстве напомнили, что эти насекомые переносят такие опасные заболевания, как клещевой энцефалит и боррелиоз. Излюбленными местами обитания для клещей являются влажные и тенистые участки.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что с начала лета с укусами этих насекомых уже обратились 496 тысяч человек. При этом прививку от клещевого энцефалита сделали более 3,6 миллиона россиян.